В Австралии 14-летняя девочка возглавила протест в защиту климата

14-летняя австралийская студентка Иззи Радж-Сеппингс отказалась от внеклассных занятий в пользу борьбы с изменением климата, пишут иностранные СМИ.

Иззи Радж-Сеппингс стала одной из самых известных экологических активистов страны. Сейчас она является одной из тех, кто присоединился к коллективному иску против угольной шахты Vickery компании Whitehaven Coal в штате Новый Южный Уэльс.

Фото: Reuters

Иззи возглавила демонстрацию протеста в Сиднее, чтобы все желающие смогли присоединиться к иску для спасения планеты.



Фото: Reuters

По мнению активистки, расширение угольной шахты в штате будет способствовать изменению климата и поставит под угрозу будущее. Отметим, что Австралия является крупнейшим источником выбросов углерода.