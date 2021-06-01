В ОП создано подразделение по европейской и евроатлантической интеграции

Структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции Украины создано в Офисе президента Украины, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква займется этим направлением, сообщает Интерфакс-Украина.

"Введена должность заместителя руководителя Офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение", - говорится в сообщении.

Первоочередными задачами Жовквы станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Жовкву заместителем главы Офиса президента указом от 10 сентября 2019 года.