7-летний мальчик час плыл по реке, чтобы помочь отцу и сестре

7-летний Чейз Поуст из Флориды (США) целый час плыл по реке Сент-Джонс, чтобы вызвать помощь для отца и младшей сестры, пишут международные СМИ.

Отец детей Стивен Поуст признался, что поставил лодку на якорь, чтобы его дети – Чейз и 4-летняя Эбигейл – смогли поплавать. Внезапно девочку начало сносить сильным течением – отец и сын бросились ее спасать.

Поскольку сил Чейза было недостаточно, чтобы удерживать сестру, мальчику пришлось добираться до берега, чтобы позвать на помощь. Чтобы не вымотаться, он плыл по-собачьи и на спине. Когда Чейз оказался на берегу, он постучался в ближайший дом и попросил вызвать спасателей.