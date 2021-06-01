Усик выступил с требованием по следующему бою

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) потребовал от санкционирующих организаций конкретики относительно своего следующего боя. Наш соотечественник заявил, что больше не намерен драться за звание претендента на чемпионский пояс, а также сравнил нынешнюю ситуацию в боксе с украинской политикой, сообщает Обозреватель.

Об этом сам спортсмен заявил в интервью YouTube-каналу Usyk17. По его словам, поединок против британца Джо Джойса (12-0, 11 КО) не удалось организовать, а бой с хорватом Филипом Хрговичем (12-0, 10 КО) ему просто неинтересен.

Сравнительная характеристика Усика и Джойса. Источник: The Sun

"Что касается боя с Джо Джойсом, то его команду не устраивает разделение гонорара. Они подали какую-то апелляцию, и что-то там будет. Мне сейчас бокс напоминает нашу политику. Пустозвонство какое-то. Все только говорят. Давайте подеремся, да и все. Хргович и бой за статус претендента на пояс Международной федерации бокса (IBF)? Вообще неинтересно. Я не собираюсь боксировать за какого-то там претендента. Я уже два раза боксировал за этот статус" , – сказал Усик.

Напомним, Александр Усик уже два года является обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа. Источник: The Sun

Джошуа должен был подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира, однако бой был отменен. Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

После этого WBO санкционировала поединок Усик – Джошуа, что привело в ярость промоутера Энттони Эдди Хирна. По его словам, ему и его подопечному надоело, что от боксера постоянно требуют проводить обязательные защиты.

Энтони Джошуа владеет тремя чемпионскими поясами. Источник: Boxingscene

Хирн не исключил, что Энтони освободит чемпионский пояс WBO и не будет драться с Усиком