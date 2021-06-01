Города повышают цены на проезд в общественном транспорте

В украинских городах растут цены на проезд в общественном транспорте. Соответствующие решения опубликованы на официальных сайтах городских советов, сообщает РБК-Украина.

Так, за пользование коммунальным транспортом в нескольких областных центрах придется заплатить больше, чем в столице.

В Виннице с сегодняшнего дня стоимость проезда в маршрутных такси будет составлять 10 гривен. Это на 2 гривны дороже, чем в киевском коммунальном транспорте.

21 мая Львовский городской совет установил стоимость одной поездки в электротранспорте и автобусах на уровне 10 гривен.

Также повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте в Николаеве. В ближайшее время анонсируют повышение тарифов в Полтаве и в других городах.

Напомним, ранее городские головы областных центров заявили о том, что муниципалитетам придется повышать цены на проезд, если правительство не погасит несколько миллиардную задолженность за перевозку льготных пассажиров из других городов, которая существует с 2016 года. Громады ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством, говорилось в заявлении.