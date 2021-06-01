Требования к наименованию юридического лица
Название юридического лица также должно отвечать установленным государством требованиям, сообщает ЛигаБизнес.
Они определены в профильном Законе - "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".
Каким должно быть наименование
Наименование юридического лица должно содержать информацию о его организационно-правовой форме (кроме государственных органов, органов местного самоуправления, органов власти АРК, государственных, коммунальных организаций, заведений, учреждений) и название.
Название может состоять из имени собственного юридического лица, а также содержать информацию о цели деятельности, виде, способе образования, зависимости юридического лица и других сведениях согласно требованиям к наименованию отдельных организационно-правовых форм юрлиц, установленными Гражданским и Хозяйственным кодексами и профильным законом.
Наименование религиозной организации может содержать информацию о ее организационно-правовой форме исключительно по желанию такого юридического лица.
Наименование юридического лица не может быть тождественным наименованию другого юридического лица (кроме органов местного самоуправления).
В наименовании юридических лиц запрещается использовать:
- полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления, или производные от этих наименований, или исторические государственные наименования, перечень которых устанавливает Кабинет Министров Украины, - в наименованиях юридических лиц частного права.
- символику коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, запрет использования которых установлен Законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
- термины, аббревиатуры, производные термины, запрет использования которых предусмотрен законом.