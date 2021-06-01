Требования к наименованию юридического лица

Название юридического лица также должно отвечать установленным государством требованиям, сообщает ЛигаБизнес.

Они определены в профильном Законе - "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".

Каким должно быть наименование

Наименование юридического лица должно содержать информацию о его организационно-правовой форме (кроме государственных органов, органов местного самоуправления, органов власти АРК, государственных, коммунальных организаций, заведений, учреждений) и название.

Название может состоять из имени собственного юридического лица, а также содержать информацию о цели деятельности, виде, способе образования, зависимости юридического лица и других сведениях согласно требованиям к наименованию отдельных организационно-правовых форм юрлиц, установленными Гражданским и Хозяйственным кодексами и профильным законом.

Наименование религиозной организации может содержать информацию о ее организационно-правовой форме исключительно по желанию такого юридического лица.

Наименование юридического лица не может быть тождественным наименованию другого юридического лица (кроме органов местного самоуправления).

В наименовании юридических лиц запрещается использовать:

- полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления, или производные от этих наименований, или исторические государственные наименования, перечень которых устанавливает Кабинет Министров Украины, - в наименованиях юридических лиц частного права.

- символику коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, запрет использования которых установлен Законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

- термины, аббревиатуры, производные термины, запрет использования которых предусмотрен законом.