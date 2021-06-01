"У каждого свои блинчики на завтрак": Зеленский похвастался бицепсами
Президент Владимир Зеленский пожелал своим подписчикам в Instagram хорошего дня, опубликовав фото из спортзала, сообщает Деловая столица.
Фото было опубликовано на официальной странице Зеленского в соцсети.
"У каждого свои "блинчики" на завтрак! Всем хорошего дня!!!", — написал он.
Напомним, на фото президента Владимира Зеленского, которое он 25 января выложил из спортзала в свой день рождения, пользователи сети заметили гантели российского производства.