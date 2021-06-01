В Черновцах рухнул строительный кран: есть пострадавший

В Черновцах сегодня, 1 июня, в районе улицы Эрлиха рухнул строительный кран, сообщает АСС.

По словам очевидцев, кран на момент падения не поднимал никакого груза. Его запустили и он упал. На месте происшествия работает скорая помощь.

Фото: АСС

По данным издания Суспільне﻿, 55-летнего крановщика из кабины вынесли медики - его в тяжелом состоянии госпитализировали. Травмирований мужчина сейчас находится в реанимации. Он поступил в больницу примерно в 8:30.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства. На место направили следственно-оперативную группу.