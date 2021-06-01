Врач рассказал, как отодвинуть возраст

Молодость - это не только возраст, а еще и базовые привычки, без которых далеко не заедешь, если планируешь оставаться молодым долгие годы, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева. Я сделала небольшой чекап. Кто планирует оставаться молодым и активным, проверьте себя по пунктам:

Я регулярно практикую методы немедикаментозной коррекции стресса, в т. ч. дыхательные практики, медитации.

Я достаточно быстро возвращаюсь в спокойное состояние после стресса.

Я засыпаю до 23.00 и сплю 6-8 часов.

Я не употребляю сахар, быстрые углеводы, трансжиры и продукты, которые их содержат.

Я соблюдаю структуру питания в течение дня и пью достаточно воды.

Я выделяю на неторопливую трапезу не менее 20 минут.

Я придерживаюсь низкоуглеводного стиля питания (до 130 г углеводов в сутки).

Мой ИМТ в норме.

Я гуляю на улице не менее 5 раз в неделю от 30 минут и более.

Ежедневная посильная физическая активность не менее 30 минут.

Моя спина сильная, осанка прямая.

Я ограничиваю общение / не общаюсь с токсичными людьми.

У меня всегда есть мечты и цели.

Мне интересно новое: освоить какой-то навык, поехать в путешествие, выучить язык, прочесть книгу и т. п.

Я практикую интервальное голодание.

Я обливаюсь холодной водой по утрам.

Я не курю и не злоупотребляю алкоголем.

Я практикую инфодетокс.

У меня есть любимое занятие / хобби.

Я ценю то, что уже имею.

Я прислушиваюсь к своему организму, не игнорирую боль или изменения в его состоянии, однако и не культивирую в себе ипохондрию.

Каждый день нахожу, за что похвалить себя и за что поблагодарить людей из своего окружения.

Ежедневно обнимаю родных людей и поддерживаю уровень окситоцина, который стимулирует выработку эндорфинов и снижает выработку кортизола.

Это - базовые привычки молодости, без формирования которых эффект от любой терапии будет значимо меньше ожидаемого.