Врач рассказал, как отодвинуть возраст

Врач рассказал, как отодвинуть возраст

Молодость - это не только возраст, а еще и базовые привычки, без которых далеко не заедешь, если планируешь оставаться молодым долгие годы, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева. Я сделала небольшой чекап. Кто планирует оставаться молодым и активным, проверьте себя по пунктам:

  • Я регулярно практикую методы немедикаментозной коррекции стресса, в т. ч. дыхательные практики, медитации.
  • Я достаточно быстро возвращаюсь в спокойное состояние после стресса.
  • Я засыпаю до 23.00 и сплю 6-8 часов.
  • Я не употребляю сахар, быстрые углеводы, трансжиры и продукты, которые их содержат.
  • Я соблюдаю структуру питания в течение дня и пью достаточно воды.
  • Я выделяю на неторопливую трапезу не менее 20 минут.
  • Я придерживаюсь низкоуглеводного стиля питания (до 130 г углеводов в сутки).
  • Мой ИМТ в норме.
  • Я гуляю на улице не менее 5 раз в неделю от 30 минут и более.
  • Ежедневная посильная физическая активность не менее 30 минут.
Меньше сахара, больше медитаций: эндокринолог рассказала, как отодвинуть возраст
  • Моя спина сильная, осанка прямая.
  • Я ограничиваю общение / не общаюсь с токсичными людьми.
  • У меня всегда есть мечты и цели.
  • Мне интересно новое: освоить какой-то навык, поехать в путешествие, выучить язык, прочесть книгу и т. п.
  • Я практикую интервальное голодание.
  • Я обливаюсь холодной водой по утрам.
  • Я не курю и не злоупотребляю алкоголем.
  • Я практикую инфодетокс.
  • У меня есть любимое занятие / хобби.
  • Я ценю то, что уже имею.
  • Я прислушиваюсь к своему организму, не игнорирую боль или изменения в его состоянии, однако и не культивирую в себе ипохондрию.
  • Каждый день нахожу, за что похвалить себя и за что поблагодарить людей из своего окружения.
  • Ежедневно обнимаю родных людей и поддерживаю уровень окситоцина, который стимулирует выработку эндорфинов и снижает выработку кортизола.

Это - базовые привычки молодости, без формирования которых эффект от любой терапии будет значимо меньше ожидаемого.

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