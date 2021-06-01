В Перу пересчитали количество умерших от COVID-19: их больше в 2,5 раза

После обновления статистических данных правительством Перу количество людей, умерших из-за COVID-19, увеличилось более, чем в 2,5 раза. Об этом сообщают международные СМИ.

В понедельник, 31 мая, стало известно, что в южноамериканской стране из-за коронавирусной инфекции умерли свыше 180 тысяч человек, хотя по состоянию на предыдущие сутки это количество составляло только 69 342 летальных случая.

Такая значительная цифра поставила Перу на пятое место в списке стран, потерявших наибольшее количество жителей в результате пандемии. Перед ней стоят гораздо более крупные США, Индия, Бразилия и Мексика.

По заявлению министра здравоохранения страны Оскара Угарте, неучтенные ранее смерти не считались вызванными COVID-19, а в статистику шли летальные случаи только после официально подтвержденного диагноза.

Между тем, масштабы пандемии в Перу резко контрастируют с официальными данными от правительства. В сеть неоднократно попадали кадры массовых захоронений, а местные больницы покупают морозильные контейнеры для хранения тел из-за переполненности моргов.