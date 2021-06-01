Тупицкий впервые явился в суд: теперь на заседание не пришли прокуроры

Печерский суд Киева не избрал меру пресечения для экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого в деле о подкупе свидетеля и даче недостоверных показаний, поскольку прокуроры неожиданно отозвали свое требование, сообщает Сегодня.

На заседание суда неожиданно не явились прокуроры. Более того, судья объявил, что прокуроры подали ходатайство об отзыве своей просьбы по избранию меры пресечения Тупицкому.

Фото: Евгений Назаранеок, "Сегодня"

Теперь это дело передают в Подольский суд, где его будут рассматривать по сути. То есть меру пресечения экс-главе КСУ избирать не будут.

Отметим, что ранее прокуратура просила назначить Тупицкому залог в 45 тыс. грн и запретить ему появляться в Конституционном суде.