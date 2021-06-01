Радуцкий назвал причины снижения заболеваемости COVID-19 в Украине

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал три причины улучшения эпидемической ситуации в Украине: сезонность острых респираторных заболеваний, результат недавних карантинных ограничений, сформированные антитела у людей, переболевших COVID-19, сообщает УНИАН.

Радуцкий отметил, что, согласно информации врачей, сегодня значительно меньше пациентов с коронавирусная инфекцией поступают в тяжелом состоянии, а также сократилось количество летальных случаев.

Впрочем, добавил он, динамика в регионах довольно ощутимо отличается. Например, в Полтавской области занято 19% мест в "ковидных" больницах, в Днепропетровской - 30%.

По словам депутата, по мнению специалистов, есть три причины улучшения эпидситуации. Первая - это сезонность острых респираторных заболеваний: летом количество пациентов с таким диагнозом обычно становится значительно меньше.

Вторая причина, добавил он, сработало введение "красных" зон: именно в тех регионах, где были максимальные ограничения, фиксируется лучшая динамика по количеству больных.

И третье, по словам Радуцкого, сформированы антитела переболевших людей.