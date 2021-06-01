Президент Украины назвал условие для полномасштабной войны с РФ
Владимир Зеленский заявил, что в случае пробивания Россией коридора во временно оккупированный Крым по территории Украины будет уже открытая полномасштабная война, сообщает Обозреватель.
"Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это то, что вы сказали, – один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украины", – отметил он.
Зеленский также указал на возможную эскалацию со стороны оккупированных территорий Донбасса.
"Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам. Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открыта полномасштабная война", – подчеркнул глава государства.