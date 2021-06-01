Президент Украины назвал условие для полномасштабной войны с РФ

Владимир Зеленский заявил, что в случае пробивания Россией коридора во временно оккупированный Крым по территории Украины будет уже открытая полномасштабная война, сообщает Обозреватель.

"Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это то, что вы сказали, – один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украины" , – отметил он.

Зеленский также указал на возможную эскалацию со стороны оккупированных территорий Донбасса.