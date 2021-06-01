YouTube ввел новые правила с 1 июня: что изменилось

YouTube с 1 июня изменил политику конфиденциальности. Компания ввела запрет на сбор информации, которая может быть использована для идентификации личности, сообщает Обозреватель.

О действии ряда нововведений стало известно из опубликованного Обновления Условий использования YouTube﻿.

Что изменилось в правилах YouTube с 1 июня: