YouTube ввел новые правила с 1 июня: что изменилось

YouTube ввел новые правила с 1 июня: что изменилось

YouTube с 1 июня изменил политику конфиденциальности. Компания ввела запрет на сбор информации, которая может быть использована для идентификации личности, сообщает Обозреватель.

О действии ряда нововведений стало известно из опубликованного Обновления Условий использования YouTube﻿.

Что изменилось в правилах YouTube с 1 июня:

  • запрещается собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например имена пользователей;
  • рекламу будут вставлять во все видео;
  • вводятся налоги для иностранных видеоблогеров;
  • будут облагаться налогом доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.

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