YouTube ввел новые правила с 1 июня: что изменилось
YouTube с 1 июня изменил политику конфиденциальности. Компания ввела запрет на сбор информации, которая может быть использована для идентификации личности, сообщает Обозреватель.
О действии ряда нововведений стало известно из опубликованного Обновления Условий использования YouTube.
Что изменилось в правилах YouTube с 1 июня:
- запрещается собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например имена пользователей;
- рекламу будут вставлять во все видео;
- вводятся налоги для иностранных видеоблогеров;
- будут облагаться налогом доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.