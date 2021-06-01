Кабмин принял Бюджетную декларацию на три года
Кабинет министров принял Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщает Экономическая правда.
"Это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта Государственного бюджета на 22 год", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.
В документе обозначены общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие граничные показатели расходов, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.
"В среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики, для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19", – отметили в Минфине.
Кроме того, в Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое распределяется в рамках госбюджета на приоритетные направления.
Среди приоритетов бюджетной политики, обозначенных декларацией:
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие агропромышленного комплекса;
- формирование чистой и безопасной окружающей среды;
- развитие административных услуг и их цифровизация;
- усиление энергонезависимости;
- создание эффективной системы совершения социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
- обеспечение качественного уровня медицины;
- повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.
Также в министерстве добавили, что в принятой Бюджетной декларации предоставлены предложения относительно изменений в налоговый кодекс, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.