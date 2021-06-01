Кабмин принял Бюджетную декларацию на три года

Кабинет министров принял Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщает Экономическая правда.

"Это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта Государственного бюджета на 22 год", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

В документе обозначены общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие граничные показатели расходов, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

"В среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики, для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19" , – отметили в Минфине.

Кроме того, в Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое распределяется в рамках госбюджета на приоритетные направления.

Среди приоритетов бюджетной политики, обозначенных декларацией:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

формирование чистой и безопасной окружающей среды;

развитие административных услуг и их цифровизация;

усиление энергонезависимости;

создание эффективной системы совершения социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

Также в министерстве добавили, что в принятой Бюджетной декларации предоставлены предложения относительно изменений в налоговый кодекс, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.