Ученые готовятся опровергнуть версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории

Группа ученых ведет работу над письмом для журнала Science с целью развенчать гипотезу о происхождении COVID-19 якобы в результате утечки из лаборатории в Китае, ссылаясь на международные источники, сообщает Интерфакс-Украина.

Журналисты напоминают, что попытки продвижения этой теории главным образом предпринимает администрация США, однако позднее британские СМИ сообщили, что разведка Великобритании теперь тоже считает возможным вариант начала пандемии COVID-19 из китайской лаборатории.

Готовящееся письмо противников теории об утечке вируса из лаборатории станет ответом на публикацию от 14 мая в журнале Science обращения 18 ученых. Они отмечали, что версия о "лабораторном" происхождении COVID-19 нуждается в более глубоком изучении, и призывали к тщательному расследованию обстоятельств начала пандемии.

Президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней, говорилось в заявлении, размещенном на прошлой неделе на сайте Белого дома. Байден потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю" .

"Это нелепо просить разведслужбу делать ту работу, которую следует выполнять ученым", – заявил в свою очередь бывший главный эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Цзэн Гуан.

Он отметил, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже дали оценку "лабораторной" теории в ходе визита в Уханьский институт вирусологии, и "это конец этой истории" . При этом он предположил, что США не последовали примеру Китая и не допустили к себе иностранных специалистов, потому что опасаются возможных пробелов в безопасности в собственных биолабораториях и эксперты могут вскрыть более систематические проблемы с американскими лабораториями.

Ранее в этом году международная группа экспертов ВОЗ четыре недели проработала в китайском Ухане, где впервые был обнаружен коронавирус, для выявления источника его происхождения. Тогда специалисты, посетившие Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришли к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна" .

В то же время США и Великобритания крайне критически отнеслись к расследованию, проведенному ВОЗ, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

СМИ напоминают, что власти КНР неоднократно призывали США пригласить к себе специалистов ВОЗ, открыть международному сообществу доступ на военный объект в Форт-Детрик и в свои биолаборатории за пределами США. Также в Пекине считают необходимым, чтобы США прояснили информацию о вспышке респираторных заболеваний на севере штата Вирджиния в 2019 году и заболеваний легких, связанных с употреблением электронных сигарет, в штате Висконсин.