"Автоваз" столкнулся с нехваткой комплектующих

"Автоваз" на два дня остановит выпуск некоторых моделей автомобилей, в том числе популярной Granta, из-за нехватки комплектующих, отметили в пресс-службе компании. На доступность машин в салонах это не повлияет, заверили там, сообщает ТАСС.

"Автоваз" вынужден приостановить производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях №1 (автомобили на платформе B0) и №5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих", - отметили в пресс-службе .

Компания планирует возобновить производство 4 июня. "Данная ситуация не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах", - подчеркнули в "Автовазе" .

На линии конвейера B0 "Автоваз" выпускает автомобили Lada Xray и Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan.

"Автоваз" в апреле уже останавливал производство Lada Granta также на два дня после перебоев в поставках запчастей одного из компонентов.

Lada Granta - самая продавая модель как в линейке самого "Автоваза", так и на российском рынке в целом. Выпускается в вариантах с кузовом седан и универсал, а также лифтбек и хетчбек, есть спортивная версия и вариант с повышенной проходимостью (Cross). По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе - апреле 2021 года на российском рынке было продано 44,24 тыс. Lada Granta, что на 35,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.