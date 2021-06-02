Светлана Лобода в мини-шортах навестила своих дочек

Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее поделилась новыми фото своей младшей дочки Тильды, не упустила возможность приехать к своим детям на курорт. И хотя артистка прибыла всего на пару часов, по ее словам, она успела сделать фото с Тильдой и Евой для соцсети, сообщает Сегодня.

На фото, опубликованных в Instagram, Светлана Лобода позирует в белой майке, коротких джинсовых шортах и темной широкополой шляпе. Певица прогулялась со своими девочками по набережной.

"Поцеловать девчонок — бесценно! И как бы ни был загружен мой график, я всегда буду находить время для моих родных сердечек" , – трогательно написала Светлана Лобода.

Поклонники пришли в восторг от снимков и отметили, что младшая дочь артистки, Тильда, повзрослела.