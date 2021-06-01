Зеленский рассказал о гибели родных во время Второй мировой и Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что все родные его деда по отцовской линии погибли в 40-х годах ХХ века. Часть из них стали жертвами Холокоста, а часть – Второй мировой войны, сообщает Обозреватель.

Семейной трагедией глава государства поделился в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Зеленский также отметил, что его предки воевали в Красной армии против нацистов.

"Из семьи моего деда по отцовской линии остался только он. Все остальные были убиты. Мой дедушка, несмотря на очень молодой возраст, ушел на войну в рядах Советской Армии. Его старших братьев также призвали, и все они, кроме моего деда, погибли как солдаты", – рассказал украинский президент.

"Все остальные из этой части моей семьи были расстреляны, потому что были евреями. Дети тоже. Однако мою бабушку вместе с младшей сестрой эвакуировали в Узбекистан. А ее отец также воевал и вернулся с фронта живым", – добавил он.

9 мая 2019 года Зеленский показал фото с могилы своего деда Семена, который воевал против нацистской Германии с 1941 по 1945 год. Тогда политик говорил, что День победы – это украинский День Благодарения за то, что "бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое" .

27 января 2021 года украинский президент принял участие в открытии инсталляции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. Он отметил, что граждане Украины должны помнить, что не замечать диктатуру, нацизм и страшное отношение к человечеству, народу и традициям просто невозможно.