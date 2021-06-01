Южная Корея показала свою первую ракету

Работы над ракетой-носителем Nuri начались в 2010 году. Собранная модель представлена на стартовой площадке в Космическом центре, сообщает Корреспондент.

В Южной Корее представили модель первой космической ракеты собственного производства. Работы над ракетой начались в 2010 году. Сейчас идут заключительные процедуры испытаний перед запуском, который состоится в октябре этого года, пишет Yonhap.

На разработку первой космической ракеты-носителя под названием Nuri было выделено 1,8 миллиарда долларов.

Собранная квалификационная модель была установлена на стартовой площадке в Космическом центре Наро в Кохин. Она пройдет испытания в течение месяца.

Испытания охватят такие процедуры, как зарядка топливных баков ракеты и отделение от стартовой площадки.

200-тонная ракета сможет транспортировать 1,5-тонный спутник.