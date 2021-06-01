Трудовые проверки: типичные ошибки работодателей

Плановая проверка является заранее запланированным визитом инспектора и осуществляется согласно годовому плану мер государственного надзора, сообщает ЛигаБизнес.

На начало мая 2021 года Управлением Гоструда в Сумской области на предмет трудового законодательства уже проверены 103 предприятия, и только 21 акт оказался без нарушений.

Наиболее типичные ошибки среди работодателей:

выплата заработной платы с нарушением сроков (позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата. Такое нарушение есть почти у каждого 2-го субъекта хозяйствования);

заработная плата работникам за все время ежегодного отпуска выплачивается позже, чем за три дня до начала отпуска (ч. 4 в. 115 КЗоТ);

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, расторгается работником при отсутствии письменного предупреждения владельца или уполномоченного им органа за две недели (ч. 1 ст. 38 КЗоТ);

при увольнении работников выплата всех сумм, которые принадлежат ему от предприятия, учреждения, организации, осуществляется не в день увольнения. В связи с невыплатой надлежащих сумм в сроки, отмеченные в статье 116 КЗоТ повине владельца или уполномоченного им органа, последним не выплачен средний заработок за все время задержки по день фактического расчета (ст. 116 КЗоТ, 117 КЗоТ);



несвоевременное представление уведомления органу ГНС о приеме на работу работника;

работников не знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка на предприятии (ст. 29 КЗоТ);

не проводится индексация заработной платы (ст. 95 КЗоТ);

работники не поставлены в известность за 2 месяца об изменении существенных условий труда (ст. 32 КЗоТ);

праздничные, сверхурочные и ночные не оплачиваются в соответствии с действующим законодательством (ст. 106, 107, 108 КЗоТ);

на предприятиях не составляется график отпусков (ст. 79 КЗоТ);

работа в выходные дни осуществляется без разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) (ст. 71 КЗоТ);

работодателем не обеспечивается достоверный учет производимой работником работы (ст. 30 КЗоТ);

трудовая книжка не выдается работнику в день увольнения (ст. 47 КЗоТ);

отпуск без сохранения заработной платы, составляет больше 15 календарных дней в год (ст. 84 КЗоТ);

работники отрабатывают сверхурочных больше 120 часов на год (ст. 65 КЗоТ);