В Украине зафиксирован скачок продаж новых авто

В мае текущего года почти 8,5 тыс. новых легковых автомобилей прошли первую регистрацию в Украине. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то интерес украинцев к новым легковушкам вырос на 43, сообщает UBR.

Показатели за прошлый месяц стали максимальным майским результатом с 2013 года.

В этом сегменте лидерство досталось автомобилям Toyota.

Десятка самых популярных авто по итогам мая выглядит таким образом:

1.Toyota – 1122 ед., что на 9% больше по сравнению с тем же периодом.

2.Renault – 1067 ед., рост на 25%.

3.Kia – 629 ед., спад на 6%.

4.Skoda – 624 ед., подъем на 116%.

5.Nissan – 415 ед., рост на 158%.

6.Chery – 411 ед., увеличение на 240%.

7.Hyundai – 409 ед., прирост 62%.

8.Volkswagen – 393 ед., на 438% больше.

9.Mazda – 345 ед., рост на 65%.

10.Peugeot – 340 ед., прирост 74%.

Одновременно Toyota RAV-4 была самой популярной моделью в прошлом месяце. Такую легковушку приобрели 472 украинца.

Всего с января по май на украинском рынке регистрацию прошли 39,6 тыс. новых легковых авто. Это на треть превышает показатель первых пяти месяцев 2020 года.

Напомним, в апреле украинцы купили 7000 новых кроссоверов, что составляет более 68% от общего количества продаж на первичном рынке автомобилей.