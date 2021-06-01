В Украине ограничили движение грузовиков

В Украине с 1 июня начали действовать сезонные ограничения движения грузовиков. В дневное время при температуре воздуха +28 градусов по Цельсию им запрещено пользоваться дорогами общего пользования, сообщает Обозреватель.

Ограничение касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Такой запрет вводится ежегодно в начале летнего сезона для сохранения дорог. Об этом информируют в Укравтодор﻿.

"На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. О применении указанных ограничений и мест размещения временных площадок проинформированы касающиеся центральные органы исполнительной власти и ассоциации автомобильных перевозчиков" , – рассказали в Укравтодор.

В то же время запрет не касается грузовиков, перевозящих опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу, а также транспортных средств, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Переждать жару можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.