Украина готова к 400 тыс. прививкам в неделю, – замглавы ОП

Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"На данный момент мы понимаем, что в неделю мы можем обеспечить до 400 тысяч вакцинаций. Мы ускоряем темпы поставок, система готова", – сказал он.

При этом Тимошенко подчеркнул, что реальные темпы вакцинации будут зависеть от объемов и графика поставки вакцин.

"Все будет зависеть от количества вакцин, которая к нам приедет. Если к нам приедет больше вакцин, мы сможем это обеспечить. Проблемы вакцинации нет. Мы подготовились. Дальше вопрос поставок. Это же не вопрос только Украины, дефицит вакцины есть везде", – сказал он.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал за лето провести 10 млн вакцинаций от COVID-19, вакцинировав двумя дозами 5 млн украинцев.

Согласно информации портала vaccination.covid19.gov.ua, по состоянию на 31 мая более 1,032 млн украинцев привиты одной дозой вакцины, 129 482 украинцев – двумя дозами.