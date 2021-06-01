Кирилл Тимошенко рассказал о деолигархизации новостных служб
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает возможной "деолигархизацию" новостных служб украинских телеканалов, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, большой бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - сказал он.
Отметив, что
"у президента нет своего телеканала, потому что он – не президент-олигарх", Тимошенко заявил, что
"президент не договаривается с олигархами по телеканалам или с их менеджерами. Нам это не нужно".
"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фэйков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации", - сказал он.
При этом, говоря об Общественном телевидении, Тимошенко отметил, что
"есть примеры того, когда общественный вещатель является не нейтральным, а тем, кто озвучивает позицию других политических сил".
"Мне кажется, это очень странно. Я знаю много примеров в других странах, когда правительство назначает главу набсовета общественного телевидения либо сам набсовет, либо квоту, потому что они понимают, что госбюджет выделяет на это немалые деньги и министерства часто недовольны расходованием денег. А у нас в набсовете большинство – это общественные организации и представительство Верховной Рады в меньшинстве", - сказал он.
"Что касается Национальной общественной телерадиокомпании Украины, то можно много рассказывать о том, что рейтинга нет, а доверие есть. Но мы не первый день живем. Не существует доверия без рейтингов", - заявил Тимошенко.