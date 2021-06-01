Кирилл Тимошенко рассказал о деолигархизации новостных служб

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает возможной "деолигархизацию" новостных служб украинских телеканалов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, большой бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться" , - сказал он.



Отметив, что "у президента нет своего телеканала, потому что он – не президент-олигарх", Тимошенко заявил, что "президент не договаривается с олигархами по телеканалам или с их менеджерами. Нам это не нужно".

"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фэйков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации" , - сказал он.

При этом, говоря об Общественном телевидении, Тимошенко отметил, что "есть примеры того, когда общественный вещатель является не нейтральным, а тем, кто озвучивает позицию других политических сил".

"Мне кажется, это очень странно. Я знаю много примеров в других странах, когда правительство назначает главу набсовета общественного телевидения либо сам набсовет, либо квоту, потому что они понимают, что госбюджет выделяет на это немалые деньги и министерства часто недовольны расходованием денег. А у нас в набсовете большинство – это общественные организации и представительство Верховной Рады в меньшинстве", - сказал он.