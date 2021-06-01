Гордон умилил сеть снимком с младшими детьми

1 июня в мире отмечается День защиты детей. Известный журналист Дмитрий Гордон - многодетный отец, ﻿на своей странице в Инстаграм опубликовал милый снимок со своими "младшенькими" девочками - 9-летней Сантой, 5-летней Алисой и 2-летней Лианой, сообщает Телеграф.

Семейство позирует на терассе у воды в одинаковых куртках красного цвета, что очень позабавило подписчиков журналиста.

"Защищайте детей не только в этот день!" - подписал фото Гордон.

В комментариях пользователи сети сразу же подхватили фото и засыпали Дмитрия вопросами "а-ля Гордон" и комплиментами в адрес девочек.