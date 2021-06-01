Глава НКРЭКУ пояснил высокий уровень цены газа для населения
Украинские потребители газа получают его по заниженной стоимости. Об этом в эфире ICTV заявил председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, сообщает UBR.
По его словам, на сегодня рыночная цена газа в Украине составляет более 10 грн. При этом НАК "Нафтогаз Украины" поставляет топливо украинцам по цене 7,96 грн.
"Как вы помните, еще с 2014 года Украина взяла вектор на евроинтеграцию. И на самом деле на рынке газа мы действительно интегрированы уже с европейской системой. У нас европейские цены на газ", – сказал Тарасюк.
Он также отметил, что "Нафтогаз" может экспортировать газ украинского производства по рыночной цене.
"Нафтогаз" должен продавать [газ] как компания рыночная – хоть и государственная, но предпринимательская – по рыночным ценам. Она может просто экспортировать этот газ. Очень легко… Рынки уже у нас практически общие. Экспортировать и получать вот эти 10 грн рыночной цены", – сказал глава НКРЭКУ.