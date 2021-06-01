Модный макияж на лето 2021: названы главные тренды

Модный макияж на лето 2021 года разнообразен и полон сюрпризов. Так, визажисты рекомендуют обзавестись разноцветными палетками и запастись трендовыми блесками для губ, сообщает Обозреватель.

Такие оригинальные образы помогут выглядеть каждой моднице безупречно. Более подробно о том, что будет актуальным в мейкапе лета 2021 – читайте далее в материале.

Макияж без макияжа

Неизменный летний тренд – натуральный дневной макияж, при котором его обладательница выглядит не накрашенной. Пользуйтесь легким тональным кремом или пудрой, а также не забывайте о солнцезащитных кремах.

В тренде летом 2021 – натуральный макияж. Источник: prostolady.com.ua

В тренде летом 2021 – натуральный макияж. Источник: prostolady.com.ua

Румяные щеки

Если раньше румянами выделяли скулы, то теперь именно щеки, под глазами и даже на переносице. Выбирайте легкие нежные варианты с блеском.

Тренд в макияже на лето 2021 – румяные щеки. Источник: Instagram esantoinette

Тренд в макияже на лето 2021 – румяные щеки. Источник: Instagram itslikelymakeup

Многоцветный макияж

Многоцветный макияж глаз станет отличным решением для летнего образа. Стандартный вариант – использовать три оттенка – один нанести на верхнее веко, другой – на нижнее, а третьим подвести слизистую.

Тренд в макияже на лето 2021 – цветные тени. Источник: beauty.ua

Тренд в макияже на лето 2021 – цветные тени. Источник: world.taobao.com

Перламутр

Легкий перламутровый блеск на губах подчеркнет их пухлость. В завершение образа можно попробовать нанести серебристые тени в уголки глаз для более распахнутого взгляда и достижения эффекта "невесомого" макияжа.

Тренд в макияже на лето 2021 – перламутровый блеск

Цветные стрелки

Также летом 2021 в тренде будут цветные стрелки. Остальной макияж при этом лучше делать достаточно сдержанным и лучше без ресниц.