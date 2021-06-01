Шкарлет рассказал, кто сможет поступить в Президентский университет

Поступить в Президентский университет, создание которого ранее анонсировал Владимир Зеленский, смогут самые талантливые абитуриенты, которые успешно сдали внешнее независимое оценивание (ВНО), заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Вести.

Шкарлет отметил, что по результатам ВНО отберут 1-2 тысячи человек, которые должны будут пройти несколько этапов отбора для поступления.

"Мы будем стартовать с внешнего независимого оценивания (ВНО) как элемента ранжирования – по математике или иному предмету. Но это только начало. Это начало, когда со всей трехсоттысячной армии выпускников мы выберем 20 талантливых", – рассказал он.

В МОН сообщили, что начало образовательного процесса в вузе запланировано на 1 октября 2023 года.