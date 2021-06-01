В Одессе открыли уголовное дело о смерти внука Филимонова

В Одессе 30 мая внезапно умер 15-летний внук Олега Филимонова, юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы, сообщает РБК-Украина.

Эвану Григору стало резко плохо во время игры в баскетбол. По предварительной причине, у него оторвался тромб. Но сейчас за дело взялась полиция, и открыла уголовное производство.

Трагедия произошла 30 мая на одной из спортивных площадок на проспекте Академика Глушко. По словам очевидцев, во время игры в баскетбол подросток упал и начал задыхаться. Врачи скорой, которых они вызвали, пытались реанимировать парня, но безрезультатно.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Когда будет прощание с 15-летним подростком

Олег Филимонов сообщил, что прощание с его внуком состоится в среду, 2 июня.