Фрукты при диабете: какие можно есть, а какие нельзя

Для людей с диабетом (и преддиабетом) употребление умеренного количества фруктов однозначно более предпочтительно, чем употребление сладостей с добавленным сахаром. Входящая в состав фруктов клетчатка уравновешивает действие углеводов, сообщает Фитсевен.

С одной стороны, наличие сахарного диабета не подразумевает автоматический запрет на употребление фруктов — рекомендуется лишь учитывать содержание быстрых углеводов (а, значит, и размер порции). С другой стороны, фруктовые соки и сладости на основе фруктов все-таки нельзя.

Какие фрукты можно, а какие – запрещены?

Ягоды, цитрусовые, арбуз, дыня, авокадо и кокос — фрукты с наименьшим содержанием сахара и наибольшим содержанием воды. Их употребление (в умеренных количествах) может быть допустимым при диабете, если это не противоречит рекомендациям вашего врача.

Фрукты с наименьшим количеством углеводов на 100 г:

Клубника – 8 г

Малина – 8 г

Ежевика – 8 г

Черника – 9 г

Дыня – 9 г

Авокадо – 9 г

Кокос – 12 г

Лимон – 9 г

Слива – 12 г

Арбуз – 12 г

Черника – 12 г

Вишня – 13 г

Грейпфрут – 13 г

Киви – 13 г

Сладкие фрукты

Более сладкие фрукты (список приведен ниже) допускаются в питании диабетиков лишь в том случае, если не требуется жесткий контроль над уровнем сахара в крови, что их можно есть исключительно в небольшом количестве.

Сладкие фрукты (содержание углеводов на 100 г):

Банан – 20 г

Виноград – 17 г

Хурма – 17 г

Сладкие апельсины – 14 г

Ананас – 14 г

Манго – 14 г

Папайя – 14 г

Гранат – 14 г

Сухофрукты при диабете

Наиболее популярные виды сухофруктов — это изюм, курага, инжир, финики и чернослив. К сожалению, они содержат слишком много быстрых углеводов и не рекомендуются при диабете.

Прочие фрукты (ананасы, манго, киви, папайя, имбирь, клубника и иные ягоды) при сушке теряют форму, поэтому они вовсе не сушатся, а карамелизируются в сиропе.

Зачастую, подобные сухофрукты содержат в составе до 70-80% чистого сахара — и строго запрещены.