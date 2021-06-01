Фрукты при диабете: какие можно есть, а какие нельзя
Для людей с диабетом (и преддиабетом) употребление умеренного количества фруктов однозначно более предпочтительно, чем употребление сладостей с добавленным сахаром. Входящая в состав фруктов клетчатка уравновешивает действие углеводов, сообщает Фитсевен.
С одной стороны, наличие сахарного диабета не подразумевает автоматический запрет на употребление фруктов — рекомендуется лишь учитывать содержание быстрых углеводов (а, значит, и размер порции). С другой стороны, фруктовые соки и сладости на основе фруктов все-таки нельзя.
Какие фрукты можно, а какие – запрещены?
Ягоды, цитрусовые, арбуз, дыня, авокадо и кокос — фрукты с наименьшим содержанием сахара и наибольшим содержанием воды. Их употребление (в умеренных количествах) может быть допустимым при диабете, если это не противоречит рекомендациям вашего врача.
Фрукты с наименьшим количеством углеводов на 100 г:
- Клубника – 8 г
- Малина – 8 г
- Ежевика – 8 г
- Черника – 9 г
- Дыня – 9 г
- Авокадо – 9 г
- Кокос – 12 г
- Лимон – 9 г
- Слива – 12 г
- Арбуз – 12 г
- Черника – 12 г
- Вишня – 13 г
- Грейпфрут – 13 г
- Киви – 13 г
Сладкие фрукты
Более сладкие фрукты (список приведен ниже) допускаются в питании диабетиков лишь в том случае, если не требуется жесткий контроль над уровнем сахара в крови, что их можно есть исключительно в небольшом количестве.
Сладкие фрукты (содержание углеводов на 100 г):
- Банан – 20 г
- Виноград – 17 г
- Хурма – 17 г
- Сладкие апельсины – 14 г
- Ананас – 14 г
- Манго – 14 г
- Папайя – 14 г
- Гранат – 14 г
Сухофрукты при диабете
Наиболее популярные виды сухофруктов — это изюм, курага, инжир, финики и чернослив. К сожалению, они содержат слишком много быстрых углеводов и не рекомендуются при диабете.
Прочие фрукты (ананасы, манго, киви, папайя, имбирь, клубника и иные ягоды) при сушке теряют форму, поэтому они вовсе не сушатся, а карамелизируются в сиропе.
Зачастую, подобные сухофрукты содержат в составе до 70-80% чистого сахара — и строго запрещены.