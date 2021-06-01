Фрукты при диабете: какие можно есть, а какие нельзя

Фрукты при диабете: какие можно есть, а какие нельзя

Для людей с диабетом (и преддиабетом) употребление умеренного количества фруктов однозначно более предпочтительно, чем употребление сладостей с добавленным сахаром. Входящая в состав фруктов клетчатка уравновешивает действие углеводов, сообщает Фитсевен.

С одной стороны, наличие сахарного диабета не подразумевает автоматический запрет на употребление фруктов — рекомендуется лишь учитывать содержание быстрых углеводов (а, значит, и размер порции). С другой стороны, фруктовые соки и сладости на основе фруктов все-таки нельзя.

Какие фрукты можно, а какие – запрещены?

Ягоды, цитрусовые, арбуз, дыня, авокадо и кокос — фрукты с наименьшим содержанием сахара и наибольшим содержанием воды. Их употребление (в умеренных количествах) может быть допустимым при диабете, если это не противоречит рекомендациям вашего врача.

Фрукты с наименьшим количеством углеводов на 100 г:

  • Клубника – 8 г
  • Малина – 8 г
  • Ежевика – 8 г
  • Черника – 9 г
  • Дыня – 9 г
  • Авокадо – 9 г
  • Кокос – 12 г
  • Лимон – 9 г
  • Слива – 12 г
  • Арбуз – 12 г
  • Черника – 12 г
  • Вишня – 13 г
  • Грейпфрут – 13 г
  • Киви – 13 г

Сладкие фрукты

Более сладкие фрукты (список приведен ниже) допускаются в питании диабетиков лишь в том случае, если не требуется жесткий контроль над уровнем сахара в крови,  что их можно есть исключительно в небольшом количестве.

Сладкие фрукты (содержание углеводов на 100 г):

  • Банан – 20 г
  • Виноград – 17 г
  • Хурма – 17 г
  • Сладкие апельсины – 14 г
  • Ананас – 14 г
  • Манго – 14 г
  • Папайя – 14 г
  • Гранат – 14 г

Сухофрукты при диабете

Наиболее популярные виды сухофруктов — это изюм, курага, инжир, финики и чернослив. К сожалению, они содержат слишком много быстрых углеводов и не рекомендуются при диабете.

Прочие фрукты (ананасы, манго, киви, папайя, имбирь, клубника и иные ягоды) при сушке теряют форму, поэтому они вовсе не сушатся, а карамелизируются в сиропе.

Зачастую, подобные сухофрукты содержат в составе до 70-80% чистого сахара — и строго запрещены.

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