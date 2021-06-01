В Крыму незаконно осудили главу крымскотатарского Меджлиса

Подконтрольный стране-оккупанту РФ "Верховный суд Крыма" незаконно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 200 тысяч рублей РФ и 200 часам исправительных работ главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, сообщает Зеркало недели.

Его обвинили в якобы "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что с начала так называемого "суда" Рефат Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступ к правосудию и эффективную юридическую защиту, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека.

"Сегодняшний приговор стал еще одним свидетельством того, что страна-оккупант продолжает политику преследования и репрессий украинских граждан. Призываю международное сообщество отреагировать на эти факты и усилить давление на агрессора, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают в РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", – написала Денисова.

Напомним, 5 июля 2014 года, когда Рефат Чубаров возвращался в оккупированный Россией Крым с выездного заседания Меджлиса в Херсонской области, российские силовики запретили ему въезд на 5 лет. 5 июля 2019 года пятилетний срок запрета на въезд истек. Однако, по словам Чубарова, он до сих пор не может поехать в Крым из-за заочного ареста за якобы совершение им неких “преступлений против основ конституционного строя и безопасности Российского государства” .

23 июля 2020 года в "суде" оккупированного Симферополя началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Чубарова. Его адвокат обжаловал проведение судебного разбирательства в заочной форме в отсутствие главы Меджлиса крымскотатарского народа.