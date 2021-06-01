Принудительное отчуждение земельного участка: подробности

В каких случаях происходит принудительное отчуждение земельного участка, разъяснила Ирина Кикинчук, начальник отдела "Верховинское бюро правовой помощи" Коломыйского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, сообщает ЮрЛига.

В соответствии с Законом "Об отчуждении земельных участков, других размещенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в частной собственности, для общественных нужд либо по мотивам общественной необходимости" принудительное отчуждение земельных участков - это переход права собственности на земельные участки, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, к государству или территориальной общине по мотивам общественной необходимости по решению суда.

Такое отчуждение является основанием прекращения права частной собственности на земельный участок и сопровождает возникновение права коммунальной или государственной собственности.

В соответствии с вышеуказанным Законом принудительное отчуждение земельного участка может быть применено только как исключение, а именно по мотивам общественной необходимости, при условии предварительного и полного возмещения его стоимости на основании и в порядке, установленных законом. Таким образом, изъятию земельного участка по мотивам общественной необходимости должен предшествовать процесс получения согласия собственника на его выкуп для общественных нужд.

Соответственно, основанием для принудительного отчуждения земельного участка по мотивам общественной необходимости является неполучение согласия собственника земельного участка на его выкуп для общественных нужд.

Стоит обратить внимание на то, что отчуждать земельный участок в принудительном порядке к государству или территориальной общине по мотивам общественной необходимости могут исключительно под размещение на нем:

объектов национальной безопасности и обороны;

линейных объектов и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры (дорог, мостов, эстакад, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, аэропортов, нефтяных и газовых терминалов, электростанций) и объектов, необходимых для их эксплуатации;

объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения;

объектов природно-заповедного фонда;

кладбищ.

Порядок принудительного отчуждения земельных участков по мотивам общественной необходимости может осуществляться двумя способами:

путем определения выкупной цены;

путем передачи в собственность другого равноценного земельного участка, если иное не согласовано с собственником отчуждаемого земельного участка.

Важным условием принудительного отчуждения земельного участка является то, что отчуждение происходит по решению суда по мотивам общественной необходимости и только в случае, если строительство указанных выше объектов предусматривается осуществить с применением оптимального варианта с учетом экономических, технологических, социальных, экологических и других факторов.