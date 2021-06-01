Историческое решение по банкам: крупные банкиры заплатят миллиарды

Верховный суд Украины принял историческое решение: обязал бывших руководителей банка "Укоопспілка", который довели до банкротства, солидарно выплатить почти 77 млн грн ущерба. В результате уже в ближайшем времени других бывших менеджеров закрытых банков ждут 36 исков на возмещение убытков, сообщает Обозреватель.

Главы правлений и члены наблюдательных советов рискуют из собственного кармана заплатить за решения выдавать кредиты фейковым компаниям, пересчитывать депозиты или накануне закрытия переводить деньги в офшор.

Что произошло и почему это важно?

Впервые в истории украинского банковского сектора Большая Палата Верховного суда признала, что руководство закрытого банка должно нести ответственность и возмещать убытки вкладчикам. До сих пор действовала схема: банк не выполняет нормативы (чаще всего из-за большого количества связанных кредитов, вывода средств и т.д.), НБУ принимает решение его ликвидировать, Фонд гарантирования вкладов распродает активы закрытого банка и возвращает вкладчикам депозиты на сумму до 200 тыс. грн.

Все, что свыше 200 тыс. грн, никак не компенсируется. Теперь же, согласно решению по делу №910/11027/18, создан прецедент: те, кто довел банк до банкротства, должны нести ответственность.

"В этом деле также имело значение, что ликвидация банка не является препятствием для рассмотрения судом требований фонда к бывшим руководителям банка, ведь Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" предусматривает возможность распределения принадлежащих банку средств между кредиторами самим фондом в соответствии с определенной законом очередностью" , – говорится в сообщении.

То есть, если банк "лопнул", это не значит, что с его владельцев и руководства нельзя взыскать деньги. Всего фонд подал 64 иска к 774 ответчикам на общую сумму 97,2 млрд грн (!). Как минимум 36 дел сейчас пойдут в работу (они ждали рассмотрения по кейсу "Укоопспілка").

Деньги могут взыскать с десятков бывших собственников и менеджеров. Речь идет о миллиардах

Историческое решение может вызвать за собой целую цепочку таких же вердиктов. К примеру, несколько лет назад апелляционный суд отказал фонду в компенсации убытков банка "Стандарт" на 764 млн грн. Тогда чиновники просили служителей Фемиды приостановить рассмотрение, пока Верховный суд не примет свое решение.

"В залог по кредитам без всякой проверки кредитоспособности заемщиков предоставлялись депозиты членов наблюдательного совета банка и других инсайдеров в несоизмеримых размерах (например, сумма выданного кредита – 30 млн грн, а размер депозита, передаваемого в залог – 300 тыс. грн), сформированы за счет кредитных средств самого банка. Сами должники связанны между собой" , – отметили в фонде.

Самый известный иск – к бывшей и.о. главы Платинум Банка Екатерине Рожковой. Сейчас она занимает должность первого замглавы НБУ. И если решение суда повторится, то выплатить придется миллиарды гривен. По оценкам фонда, менеджмент нанес ущерб на общую сумму в 14,8 млрд грн.

"По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов Платинум Банка составил 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы – 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 млрд грн. На 1 июня 2020 года вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,82 млрд грн (98,6% запланированных выплат)" , – говорится в сообщении.

Должен ли менеджмент отвечать за убытки?

Бывший сотрудник Нацбанка, который пожелал остаться неназванным, рассказывает: и регулятор, и участники банковского сектора хорошо знают о нарушениях со стороны правления финучреждений.

"Чего стоит только последняя ночь – когда накануне новости о ликвидации практически во всех банках-банкротах начинались выдачи необоснованных кредитов, пересчеты депозитов по более выгодным условиям. Это хорошо известная схема" , – рассказывает собеседник.

Собственники банков не имели ни права выдавать кредит, ни права влиять на условия предоставления депозитов. Все это делалось руками менеджмента, хотя и при участии собственников. После многие из этих менеджеров, несмотря на работу в закрытых финучреждениях, перешли на работу в другом банке, некоторые открыли свои проекты.

"Есть институт репутации, за которым также должен следить Нацбанк. Он согласовывает назначения. Но только и этот институт также работает со сбоями. Все хорошо понимают, что многое зависит от личных знакомствах, влияния. Я думаю, что ни один менеджер за чистую зарплату не мог помогать выводить миллиарды. Это нужно расследовать. Если действительно в ущерб банку помогли вывести деньги, должны отвечать" , – поясняет собеседник.

Официально же опрошенные банкиры такое решение комментировать не стали. Так или иначе, решение Верховного суда уже положило начало новому ветку развития ситуации. Возможно, личная ответственность за вывод средств в будущем остановить банкиров от спорных сделок, необоснованных кредитов без гарантий и пересчете депозитов задним числом.