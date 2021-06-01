Турция изменила правила въезда для украинцев

Власти Турции с 1 июня вернули обязательное прохождение ПЦР-тестов для пассажиров из Украины. Новые правила начнут применяться уже со 2 июня, сообщает Обозреватель.

По словам инсайдеров, с момента сдачи анализа до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 72 часов. В качестве альтернативы власти страны допускают экспресс-тест на антиген коронавируса. С момента его сдачи должно пройти не более 48 часов.

Анализы на коронавирус могут не сдавать те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют официальный документ об этом. С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Также вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев.

Отмечается, что в аэропортах также будет проводиться выборочное ПЦР-тестирование на COVID-19. В случае, если у человека обнаружат коронавирус, ему придется лечиться по утвержденному Минздравом Турции протоколом.

По информации портала AviaNews, новые правила для прибывающих в страну будут действовать до 30 июня. Тест на коронавирус могут не делать пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны, а также экипажи самолетов.