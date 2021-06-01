В Украине сразу несколько регионов приблизились к "зеленой" зоне

В Украине несколько регионов по эпидемиологическим показателям приблизились к переходу в "зеленую" зону адаптивного карантина. Существенно ситуация улучшилась в Киеве и Закарпатской области, сообщает РБК-Украина.

В Киеве коэффициент выявления новых случаев коронавируса три дня подряд составляет менее 5%, а процент от эпидемиологического порога - менее 50%. В Закарпатской области два дня подряд наблюдался коэффициент новых случаев на уровне 5%, а вчера, 31 мая, он снизился до 4,5%. Процент эпидемиологического порога также составляет менее 50%.

В Винницкой области в течение последних трех дней наблюдался самый низкий в стране показатель выявления новых случаев коронавируса - 3%, 2,9%, 2,7%.

Также тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации с перспективой перехода в "зеленую" зону фиксируется в Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областях.

"Зеленый" уровень эпидопасности позволяет региону смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается сразу на территории всей страны, если в не менее 13 регионах заболеваемость гриппом и ОРВИ составит менее 50% эпидпорога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%.