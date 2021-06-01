На Банковой готовят увольнение нескольких глав ОГА

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в ОП "в целом" отказались от практики назначения бизнесменов на должности глав областных администраций, сообщает Интерфакс-Украина.

"В большинстве случаев не хочется назначать таких людей, потому что на их бизнес-территориях есть какие-то свои интересы и не хочется, чтобы эти интересы стали впереди интересов государства. На уровне Офиса президента, в целом, практика с бизнесменами закончилась. Теперь это бюрократы, политики, управленцы, исполнительная власть", - сказал он.

Он напомнил, что в последнее время поменяли большое количество глав администраций, отметив, что "где-то, не спорю, промахнулись".

"Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Приоткрывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение 2-х недель. Пока ищем кандидатов", - сказал Тимошенко.

По его словам, "нам в помощь будет формат проведения ускоренных курсов в академии при президенте, куда мы набираем людей в несколько потоков".