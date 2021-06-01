Huawei начала выдавать автомобили клиентам

Компания Seres совместно с одним из крупнейших IT-гигантов Китая, компанией Huawei, выдали первые экземпляры кроссовера Huawei Seres SF5 своим владельцам, сообщает Автомир.

20 апреля Huawei официально начал продавать кроссовер Seres SF5 через свою дилерскую сеть. В течение трех дней модель получила около 3000 заказов, а уже через неделю это число достигло 10 000. В представительстве бренда Seres отметили, что после начала сотрудничества с Huawei спрос растет такими темпами, что при заказе автомобиля сейчас, получить его можно будет не раньше конца июля.

Seres SF5 - это гибридный кроссовер, где 1,5-литровый турбомотор не связан напрямую с колесами, а представляет собой генератор для основного электродвигателя. Мощность силовой установки может достигать 550 л.с., а крутящий момент - 820 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,7 секунды. Запас хода может достигать 1000 километров по методике NEDC. Интересно, что Huawei внесла свои изменения в конструкцию кроссовера. Речь идет, в первую очередь, об электронике. Автомобиль оснащен системой полного привода Huawei DriveONE, а также электронными помощниками Huawei HiCar и Huawei Sound.

Из-за санкций со стороны США, бизнес китайской корпорации Huawei испытывает серьезные трудности, но продажа автомобилей поможет компенсировать снижение прибыли. К 2022 году компания планирует реализовать около 300 000 кроссоверов.