В НКРЭКУ прокомментировали запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси
С 1 октября Украина может разрешить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Об этом в эфире ICTV заявил председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, сообщает UBR.
По его словам, импорт является одним из факторов, который увеличивает конкуренцию и создает более справедливую цену.
"Именно поэтому мы не запрещали импорт навсегда, а до 1 октября. Сейчас у нас колоссальный профицит электроэнергии", – пояснил Тарасюк.
Он также отметил, что нынешний запрет на поставки электроэнергии из РФ и Беларуси не касается напрямую бытовых потребителей.
"В 2019 году у нас заработал новый оптовый рынок электроэнергии, проевропейский. Но полной синхронизации с рынком ЕС еще нет, сейчас украинский рынок концентрированный. У нас есть три-четыре игрока, которые теоретически могут повлиять на цену электроэнергии", – уточнил глава НКРЭКУ.