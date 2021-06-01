В НКРЭКУ прокомментировали запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

С 1 октября Украина может разрешить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Об этом в эфире ICTV заявил председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, сообщает UBR.

По его словам, импорт является одним из факторов, который увеличивает конкуренцию и создает более справедливую цену.

"Именно поэтому мы не запрещали импорт навсегда, а до 1 октября. Сейчас у нас колоссальный профицит электроэнергии" , – пояснил Тарасюк.

Он также отметил, что нынешний запрет на поставки электроэнергии из РФ и Беларуси не касается напрямую бытовых потребителей.