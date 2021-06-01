Озвучен прогноз по сезону высоких цен на электроэнергию

Ежегодно в Украине ноябрь-март будет сезоном высоких цен на электроэнергию из-за спада солнечной активности, а в мае-июне цены будут снижаться, сообщает УНИАН.

«Последние дни наблюдаются низкие цены на электроэнергию на спотовом рынке «на сутки вперед», и по этому поводу уже родились и популяризируются разные конспирологические версии. Настоящая причина - ниже. Когда предложение становится высоким, а спрос становится низким - цены падают. Так работает каждый рынок», - отметил на своей странице в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Герус считает, что цены на электричество растут в период спада солнечной активности и снижаются во время активных солнечных дней.

«Это означает, что, скорее всего, каждый год в мае-июне в Украине будет сезон низких цен, а в ноябре-марте (когда меньше солнца) - сезон более высоких цен», - отметил депутат.

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