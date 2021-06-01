Мировые цены на нефть достигли максимума с марта

Цена на нефть марки Brent превысила $70 за баррель и торгуется на самом высоком уровне с марта. Это произошло на фоне роста оптимизма по поводу прогнозов спроса на топливо в течение летнего сезона вождения в США, сообщает Обозреватель.

Цены также выросли после того, как данные из Китая показали, что в мае производственная деятельность наиболее быстро росла в 2021 году.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,76%, до $70,66 за баррель. Нефть US West Texas Intermediate в июле составила $68,06 за баррель, что на 1.59% выше, чем на закрытии торгов 28 мая.

"В то время как существуют опасения по поводу более жестких ограничений, связанных с COVID-19 в некоторых частях Азии, рынок, похоже, больше ориентирован на положительную динамику спроса в США и некоторых частях Европы" , – отмечают аналитики ING Economics в своей записке 1 июня.

Источники ОПЕК сообщили, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, вероятно, согласятся продолжить постепенное ослабление ограничений предложения на встрече 1 июня, поскольку производители уравновешивают ожидаемое восстановление спроса с возможным увеличением иранского спроса.