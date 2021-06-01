Рада планирует изменить Кодекс по процедурам банкротства

Рада планирует изменить Кодекс по процедурам банкротства

Верховная рада планирует внести изменения в Кодекс по процедурам банкротства. Они необходимы для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса, сообщает РБК-Украина.

Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4409. За него проголосовали 256 парламентариев.

В Министерстве юстиции объясняли, что при разработке нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения кодекса в действие и практического применения его положений, выявили ряд технических шероховатостей, недостатков и противоречий, которые нужно устранить.

Законопроект предлагает:

  • усовершенствовать порядок отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;
  • исключить из текста кодекса некорректные или противоречивые нормы, а также конкретизировать положения кодекса;
  • установить четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранить возможность злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;
  • урегулировать вопросы обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Также предлагается и унифицировать терминологию в документе.

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