Рада планирует изменить Кодекс по процедурам банкротства

Верховная рада планирует внести изменения в Кодекс по процедурам банкротства. Они необходимы для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса, сообщает РБК-Украина.

Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4409. За него проголосовали 256 парламентариев.

В Министерстве юстиции объясняли, что при разработке нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения кодекса в действие и практического применения его положений, выявили ряд технических шероховатостей, недостатков и противоречий, которые нужно устранить.

Законопроект предлагает:

усовершенствовать порядок отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;

исключить из текста кодекса некорректные или противоречивые нормы, а также конкретизировать положения кодекса;

установить четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранить возможность злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;

урегулировать вопросы обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Также предлагается и унифицировать терминологию в документе.