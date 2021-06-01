Настроения украинского бизнеса улучшились: причины

Украинский бизнес в мае 2021 года улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности, сообщает РБК-Украина.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 50,5 пунктов и уже во второй раз с начала года превысил равновесное значение (50 пунктов). Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, причиной улучшения ожиданий стало "постепенное снятие жестких карантинных ограничений".

В мае предприятия большинстве секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий промышленности и сферы услуг превысили нейтральный уровень, оценки предприятий торговли вплотную приблизились к нему. В то же время секторальный индекс строительных компаний после существенного улучшения в прошлом месяце в мае несколько снизился относительно нейтрального уровня из-за пессимизма некоторых предприятий.

Предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья и товаров поставщиков, говорится в обзоре.

В то же время оценки по занятости остаются сдержанными: предприятия всех видов экономической деятельности, кроме торговли, пока не ожидают увеличения общей численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 5 - 24 мая 2021 года. В опросе приняли участие 309 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.