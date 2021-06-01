Усик - Джошуа: промоутер назвал вариант с отказом от боя

Британский чемпион Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) серьезно рассматривает вариант с отказом от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и боя с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО). Команды боксеров ведут переговоры относительно организации шоу, однако пока что не пришли к согласию, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн после поединка Дэвина Хейни и Хорхе Линареса, пишет Boxing Scene﻿. По словам представителя чемпиона, стороны будут просить WBO продлить на несколько дней период переговоров, который истекает 1 июня.

"Я имею в виду, что мы точно не пойдем на промоутерские торги. Либо мы устроим бой Усик – Джошуа, либо освободим чемпионский пояс WBO. Это очень хороший бой. Конечно, это не поединок против Фьюри, которого мы хотели, но это очень хороший бой. Мы находимся в переговорном процессе. Хотим попросить WBO дать нам еще недельку, ведь об этом просят команды обоих боксеров" , – сказал Хирн.