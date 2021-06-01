Названа самая модная стрижка лета 2021

Летом 2021 года самой модной стрижкой станет шэгги-боб с мягкими прядками вместо жесткого ровного среза. Он требует ежедневной укладки, но при этом выглядит эффектно, сообщает Обозреватель.

Такая стрижка идеальна для слегка вьющихся волос, так как подчеркивает их текстуру. Она незаменима летом, когда волосы густые и хочется максимально облегчить голову.

Одним из главных преимуществ шэгги-боба – его длину благодаря прядкам можно отрегулировать так, чтобы максимально подходило именно вашему лицу: прикрывать щечки или подчеркивать скулы, привлекать внимание к глазам или к губам.

Модная стрижка на лето 2021. Источник: instagram.com/chrisjones_hair

Стрижка боб снова вернулась в моду. Источник: instagram.com/hirohair

Кроме того, обновлять такую стрижку можно реже. Некоторые мастера делают ступенчатым нижний срез, а другие срезают нижний слой волос ровно, а верхним прядям задают разную длину.

Такая стрижка украсит каждого. Источник: instagram.com/hirohair