Ананасовый сок: как влияет на мужское здоровье

Множество сайтов наперебой расхваливают ананасовый сок — дескать, он не только помогает худеть, но и оказывает крайне положительное влияние на мужскую функцию. Причина — минералы, витамины, антиоксиданты и таинственное вещество бромелаин, улучшающее обмен веществ, сообщает Фитсевен.

К сожалению, зачастую авторы подобных материалов вводят читателей в заблуждение — либо по причине низкого уровня знаний, либо откровенно пропагандируя прием бромелаина в добавках. Действительно ли ананасовый сок настолько полезен, что его нужно пить каждый день?

Хотя ананас не относится к цитрусовым, его состав близок к составу мандаринов, апельсинов и грейпфрутов. Во-первых, все они содержат преимущественно воду (до 80% и выше); во-вторых, их цвет (желтый или красный) объясняется наличием сходных фитонутриентов-флавоноидов.

Также в состав ананаса входят типичные для цитрусовых минералы и витамины — прежде всего, марганец и витамин С. 100 г мякоти свежего ананаса покрывают до 80% дневной нормы витамина С и до 46% нормы марганца. Содержание прочих нутриентов не превышает 10% от рекомендованной нормы.

В большинстве случаев разговор о пользе ананаса (особенно, для мужчин) сводится к разговору о пользе содержащегося в его составе бромелаина. Бромелаин — это натуральный фермент, способный расщеплять низкомолекулярный белок и, в особенности, влиять на метаболизм аргинина.

Однако данное вещество содержится преимущественно в сердцевине и листьях растения. Само по себе употребление ананасового сока не может положительно влиять на мужское здоровье.