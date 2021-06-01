Десять украинских гостиниц получили категорию, в частности, одна – категорию "пять звезд", еще одна – "четыре звезды", а восемь – "три звезды, сообщает UBR.

На очередном заседании комиссии по категоризации средств размещения в понедельник рассматривались 13 заявлений, в том числе повторные.

Подтвердила свою категорию "пять звезд" одесская гостиница "Отрада", а львовской Atlas Deluxe был подтвержден статус четырехзвездочной.

Впервые категорию "три звезды" получили гостиницы "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Флорида" (Киев), "Джем" (Львов), Garden Hall (Тернополь), "Торговый дом" (Херсонская обл.), "Евроотель" (Львов), "Звезда" (Кропивницкий) и "Центральный" (Кривой Рог).

При этом три отеля отправлены на доработку документации.