Подростки под прицелом мошенников в сети: схемы обмана

Большинство подростков хотя и более осведомлены в отличие от юных пользователей, но все же могут подвергаться различным манипуляциям в интернет-среде. Об этом напомнили эксперты компании ESET в День защиты детей, который отмечается 1 июня. Доверчивость и наивность делают их привлекательной целью для мошенников, которые хотят обманом похитить деньги или личные данные, сообщает УНИАН.

1. Мошенничество в социальных сетях

Поскольку социальные сети является игровой онлайн-площадкой для большинства подростков, вполне вероятно, что мошенники будут пытаться воспользоваться этим. Одной из самых популярных схем мошенничества является распространение ссылок на статьи с шокирующими заголовками о знаменитостях, нажатие на которые, как правило, перенаправляет пользователей на вредоносные веб-сайты.

Кроме этого, мошенники могут связываться со своими жертвами непосредственно через сообщения, отправляя предложения принять участие в конкурсах или розыгрышах. Но опять же ссылки скорее всего направят пользователя на мошеннический веб-сайт для заражения вредоносным программным обеспечением или перехвата конфиденциальной информации.

2. Вещи от дорогих брендов со скидкой

Еще одна известная афера, которая, как правило, распространяется с помощью поддельной рекламы в соцсетях, связанная с предложениями покупки дорогих вещей по достаточно низким ценам. Чтобы сделать свои предложения более привлекательными для подростков, мошенники пытаются предлагать дорогие бренды и трендовые товары. Среди распространенных мошеннических приемов – предложения кроссовок из лимитированной серии, дизайнерской одежды по доступным ценам, а также реклама поддельных Интернет-магазинов популярных марок, таких как Ray-Ban.

Мошенничество заключается в том, чтобы создать фальшивый сайт с широким ассортиментом определенных товаров . Однако после покупки на таком сайте пользователь получает или подделку, или вообще ничего. В худшем случае при предоставлении информации банковской карточки киберпреступники смогут похитить все деньги пользователя.

3. Мошенничество со стипендиями

С приближением окончания средней школы подростки начинают думать о своем следующем шаге в жизни – получение университетского образования. Поэтому в Интернете можно найти много предложений, в том числе и об обучении за рубежом, плата за которое частично покрывается стипендией.

Программы фальшивых стипендий часто требуют от заявителя платы «регистрационного взноса», который , как правило, присваивает себе мошенник . В противном случае злоумышленники могут осуществлять розыгрыш стипендии, при котором участник должен заплатить «комиссию за обработку» или «комиссию за выплату», ссылаясь на налоговые расходы. Однако в конечном итоге результат будет таким же.

4. Аферы с трудоустройством

Быть подростком с различными интересами – от походов на концерты к путешествиям – не просто, тем более, что все развлечения сейчас стоят немалых денег. Поэтому большинство подростков пытается найти работу на неполный рабочий день, чтобы покрыть свои расходы.

Чтобы привлечь внимание пользователей подросткового возраста, м ошенники размещают поддельные вакансии на легитимных сервисах по трудоустройству . Как правило, киберпреступники предлагают должности, которые позволяют работать из дома за приличную плату. Однако целью злоумышленников является выманивание личной информации жертв для дальнейшего использования, например, открытие банковских счетов на имена пользователей или использование их личности для подделки документов.

5. Создание фальшивого аккаунта

Как и многое другое в цифровую эпоху, поиск романтических отношений также перешел в онлайн, а платформы онлайн-знакомств стали удобной площадкой для мошенников. Однако злоумышленники не ограничиваются только сайтами знакомств, они часто ищут своих жертв в соцсетях и связываются с ними через личные сообщения. Особенно легкой целью для мошенников являются подростки, которые из-за появления романтических чувств могут потерять бдительность и легко поддаться различным манипуляциям.

Во время этой аферы злоумышленник часто выдает себя за человека, которого подросток считает привлекательным. Затем мошенник следит за своей жертвой пока не достигнет своей цели – выманивание денег. К сожалению, в некоторых случаях киберпреступник путем манипуляций заставляет пользователя поделиться личными фотографиями. После этого, злоумышленник начинает шантажировать жертву, угрожая прислать фото ее близким или опубликовать в сети в случае неуплаты определенной суммы.

Как защититься от мошенничества в Интернете – практические советы

В случае обнаружения подозрительного предложения о работе следует осуществить поиск в Интернете по названию компании, чтобы избежать возможного мошенничества. Также стоит помнить, что личная информация для заработной платы предоставляется только после устройства на работу.

При поиске стипендий в университетах за рубежом необходимо проверить, является ли организация, которая предлагает выплату, легитимной, проведя поиск в Интернете и даже связавшись с офисом этой компании. Кроме этого, ни при каких обстоятельствах не стоит переводить комиссии за «обработку» или «аванс».

Следует помнить, что такие привлекательные предложения, как пара модных кроссовок Jordan лимитированной серии по низкой цене, является несомненно аферой мошенников. Поэтому стоит быть осмотрительными и проверять надежность поставщика.

Следует остерегаться сообщений от незнакомых людей, особенно с сомнительными предложениями или подозрительными ссылками. В любом случае лучшим вариантом будет игнорировать сообщения и никогда не переходить по ссылкам от неизвестных пользователей.

Во время онлайн-знакомств стоит быть осмотрительными с пользователями, которые спешат познакомитьсяи даже могут признаться в любви, что часто является признаком мошенника по ту сторону экрана. В таком случае также поможет быстрый поиск фото в Интернете для определения, не выдает ли человек себя за другого.

Важным этапом в обеспечении защиты детей во время пребывания в Интернете является использование решения для родительского контроля. Программа позволяет информировать родителей о деятельности юных пользователей на смартфонах или планшетах Android и блокировать неприемлемый контент. Стоит отметить, что только до 30 июня решение можно приобрести со скидкой 40%.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, международный разработчик антивирусного программного обеспечения, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

ESET в Украине:

Более 15 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, пользователи могут бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки ESET в Украине, а также пройти курсы обучения продуктам компании ESET. Пользователями ESET являются крупнейшие украинские и международные компании и организации.