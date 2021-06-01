Пожар на корабле в Шри-Ланке перерос в экологическую катастрофу

Последствия пожара на грузовом судне, перевозившем химикаты, могут запомниться как “самая страшная экологическая катастрофа” в истории Шри-Ланки, пишут международные СМИ.

Возгорание на судне произошло еще на прошлой неделе, однако тушение огня происходит по сей день с помощью спецтехники.

В результате ЧП в воду попали опасные химикаты, которые везли в 81 контейнере. Среди прочего, на борту корабля было 25 тонн азотной кислоты. Утечка некоторых химвеществ все еще не подтверждена.

По данным спасательных служб, внутренние отсеки корабля не пострадали, однако в случае последующих аварий в море может вылиться до 350 тонн нефти.

Урон, нанесенный морским жителям пострадавшего водного участка и рыбацкой промышленности страны трудно оценить. Для ликвидации последствий катастрофы были привлечены военные: им выдали защитные костюмы и обувь. Солдаты очищали пляж от химических гранул, отходов и мусора, которые прибивало к берегу.

Сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавшего контейнеровоза в один из ближайших портов. Причины пожара изучают специалисты. Члены экипажа судна либо не пострадали, либо получили незначительные травмы. У одного из сотрудников команды был подтвержден коронавирус – его отправили в военный госпиталь.