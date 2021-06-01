Путин обсудил с Макроном и Меркель переговоры в "нормандском формате"

Президент России Владимир Путин обсуждал в телефонных разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность организации встречи на уровне глав МИД в "нормандском формате", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", – отметил Песков.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД.